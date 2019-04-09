رئيس الوزراء الباكستانى يتهم إسرائيل والهند بـ"الإفلاس الأخلاقى"

إسلام آباد(أ ش أ)

انتقد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اليوم الثلاثاء، ما وصفه ب"الإفلاس الأخلاقى" للقيادة السياسية الهندية والإسرائيلية.. متهما الحزبين الحاكمين الإسرائيلى والهندى بمراودة طموحات تتعلق باحتلال أراضى بشكل غير قانونى فى الضفة الغربية وإقليم جامو كشمير فى انتهاك للقوانين الدولية ونظام البلدين الخاص بالتصويت وذلك فى الوقت الذى يتوجه فيه ناخبو البلدين إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات عامة الأسبوع الجارى.

وتساءل خان، حسبما نقلت عنه صحيفة "ذا دون" الباكستانية على موقعها الإلكترونى "ألا يشعر شعبا البلدين بالغضب وألا يتساءلوا إلى أى حد يمكن أن يذهب قائدهما لمجرد الفوز بالانتخابات عندما أظهرا إفلاسهما الأخلاقى بإبداء الاستعداد لضم الضفة الغربية المحتلة وإقليم كشمير (المُحتل من الهند)، الأمر الذى يعد انتهاكا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونظام البلدين الخاص بالتصويت".

جدير بالذكر أن الناخبين الإسرائيليين سوف يتوجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم لإجراء انتخابات برلمانية حاسمة ستحدد ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيبقى فى السلطة لولاية خامسة، الأمر الذى يجعله أطول رئيس وزراء إسرائيلى بقاءً فى السلطة متخطيا بذلك فترة بقاء رئيس الوزراء الأسبق دافيد بن جوريون فى السلطة.

كما أن من المقرر أن يتوجه الناخبون الهنديون إلى مراكز الاقتراع بعد غد الخميس فى الوقت الذى يسعى فيه حزب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى "بهاراتيا جاناتا" إلى الحصول على ولاية ثانية فى الانتخابات الممتدة لنحو ستة أسابيع.