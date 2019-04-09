video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء الباكستانى يتهم إسرائيل والهند بـ"الإفلاس الأخلاقى"

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:53 م
رئيس الوزراء الباكستانى يتهم إسرائيل والهند بـ"الإفلاس الأخلاقى" رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
إسلام آباد(أ ش أ)
إضافة تعليق

انتقد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اليوم الثلاثاء، ما وصفه ب"الإفلاس الأخلاقى" للقيادة السياسية الهندية والإسرائيلية.. متهما الحزبين الحاكمين الإسرائيلى والهندى بمراودة طموحات تتعلق باحتلال أراضى بشكل غير قانونى فى الضفة الغربية وإقليم جامو كشمير فى انتهاك للقوانين الدولية ونظام البلدين الخاص بالتصويت وذلك فى الوقت الذى يتوجه فيه ناخبو البلدين إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات عامة الأسبوع الجارى.

وتساءل خان، حسبما نقلت عنه صحيفة "ذا دون" الباكستانية على موقعها الإلكترونى "ألا يشعر شعبا البلدين بالغضب وألا يتساءلوا إلى أى حد يمكن أن يذهب قائدهما لمجرد الفوز بالانتخابات عندما أظهرا إفلاسهما الأخلاقى بإبداء الاستعداد لضم الضفة الغربية المحتلة وإقليم كشمير (المُحتل من الهند)، الأمر الذى يعد انتهاكا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونظام البلدين الخاص بالتصويت".

جدير بالذكر أن الناخبين الإسرائيليين سوف يتوجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم لإجراء انتخابات برلمانية حاسمة ستحدد ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيبقى فى السلطة لولاية خامسة، الأمر الذى يجعله أطول رئيس وزراء إسرائيلى بقاءً فى السلطة متخطيا بذلك فترة بقاء رئيس الوزراء الأسبق دافيد بن جوريون فى السلطة.

كما أن من المقرر أن يتوجه الناخبون الهنديون إلى مراكز الاقتراع بعد غد الخميس فى الوقت الذى يسعى فيه حزب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى "بهاراتيا جاناتا" إلى الحصول على ولاية ثانية فى الانتخابات الممتدة لنحو ستة أسابيع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء باكستان: التوترات مع الهند هدأت ولكن التهديد باق

باكستان

الهند

اسرائيل

الضفه الغربيه




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة