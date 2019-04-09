video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس البرلمان: أجرينا حوارا حقيقيا وسنرى انعكاسه على صياغة تعديلات الدستور

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:35 م
رئيس البرلمان: أجرينا حوارا حقيقيا وسنرى انعكاسه على صياغة تعديلات الدستور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على - تصوير خالد مشعل
إضافة تعليق

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس بدأ مشوار التعديلات منذ شهر فبراير طبقا لإجراءات دقيقة ومحددة فى الدستور واللائحة، متابعًا: "وقد التزمنا فيها حرصنا من أجل سلامتها وأن تكون متطابقة نصا وروحا مع الدستور واللائحة".

 

وتقدم رئيس البرلمان بالشكر لجميع النواب وجميع من شاركوا فى جلسات الحوار المجتمعى التى أقامها المجلس فى إطار حوار ثرى.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية حول المقترحات المقدمة بشان التعديلات الدستورية.

 

وقال "عبد العال" إن مجلس النواب ليس وصيا على أحد لكنه يسمع جميع الآراء والأشخاص، لافتا إلى أن المجتمع الصحى هو الذى تتعدد فيه الرؤى، مضيفًا :"يجب أن نراعى أن هناك اختلاف فى الآراء وتنوع داخل أى مجتمع".

 

وتابع رئيس البرلمان حديثه قائلا: "نجح مجلس النواب فى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر فنظم جلسات حوار مجتمعى تم الاستماع فيه لجميع فئات المجتمع ودون إقصاء فكانت الجلسات إثراء للمناقشات والحوار المجتمعى".

 

وأشار على عبد العال، إلى أن أهم نتائج الحوار أنها غيرت لدى بعض القناعات وطورت بعض الأفكار للصالح العام وصالح المواطنين وهذا يدل على أن الحوار الذى أجراه المجلس كان حوارا حقيقيا وله أثرا وتأثيرا وسنرى انعكاس ذلك على صياغة بعض المواد الدستورية.

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (1)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (2)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (3)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (4)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (5)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (6)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (7)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (8)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (9)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (10)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (11)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (12)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (13)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (14)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (15)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (16)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (17)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (18)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجمعة.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا لدعم التعديلات الدستورية بمنشأة القناطر

فيديو.. وزيرة الهجرة تبحث آلية تصويت المصريين بالخارج فى استفتاء تعديلات الدستور

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة