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ذا لوكال: حفيد موسولينى يخطط للمشاركة فى انتخابات البرلمان الأوروبى

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:18 م
ذا لوكال: حفيد موسولينى يخطط للمشاركة فى انتخابات البرلمان الأوروبى موسولينى
كتبت رباب فتحى
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قال موقع "ذا لوكال" الأوروبى إن حفيد الدكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني يخطط لخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية الشهر المقبل نيابة عن حزب يميني متطرف، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
 
وقالت صحيفة "إل ميساجيرو" إن كايو جوليو سيزار موسوليني، البالغ من العمر 50 عامًا، يرغب فى الترشح كمرشح لحزب فراتيلي دي إيطاليا أو إخوان إيطاليا. 
 
ونقل الموقع عنه قوله: "الكثير من الناس يريدون وضع موسوليني على ورقة الاقتراع."
 
وقال بينيتو، الذى ولد فى الأرجنتين، فى تصريحات إعلامية وليس لديه خبرة سياسية سابقة، "من الواضح أنني استنشقت السياسة طوال حياتي".
 
وقال إنه يعتقد أنه قد تم اختياره كمرشح ليس لاسم عائلته فقط ولكن لأسمائه الأولى، المشابهة لاسم "جوليوس سيزار"، أو يوليوس قيصر، بالإضافة إلى إحساسه بالواجب والخبرة الدولية.
 
وموسولينى كان رئيس وزراء فى إيطاليا منذ سنة 1922، وكان واحدا من أهم قادة المحور أيام الحرب العالمية الثانية، ويعد أحد أهم المؤسسين للإيديولوجية الفاشية فى أوروبا. 
 
 
 

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