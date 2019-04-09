حملة "أولو الأرحام": 3 نصائح تقى الأسرة من العنف المرتبط بتوزيع الميراث

كتب لؤى على

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، رسالةً جديدة ضمن حملة "أولو الأرحام" التى تستهدف التوعية بخطورة العنف الأسرى، ومعالجة أهم أسبابه، وكيفية نشر القيم الود والمحبة بين أفراد الأسرة.

وتناولت الرسالةُ الجديدة العنفَ الأسري المرتبط بخلافات توزيع الميراث، سواء بسبب حرمان بعض الورثة من نصيبهم الشرعى فى التركة، أو لرغبة أحد الورثة فى الاستحواذ على التركة بمفرده، أو لتراخى الورثة الأصليين فى توزيع التركة، وترك الحقوق غير واضحة، بما يفجر الخلافات والعنف بين جيل الأبناء أو الأحفاد.

وحذرت الرسالة من اتباع التقاليد والأعراف في توزيع الميراث بما يتعارض مع الشرع، بحجة منع تفتيت الإرث، أو رفض مشاركة الغرباء فيه، لافتةً إلى أن ذلك من أكثر الأسباب التي تقطع الرحم، وتؤدى إلى العنف بين أفراد الأسرة الواحدة، وقد يصل هذا العنف في كثير من الأحيان إلى حد القتل.

ويأتي إطلاق "أولو الأرحام" فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع، ومعايشة الجماهير وتلمُّس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية، خاصة القضايا الملحة، كما هو الحال بالنسبة لظاهرة العنف الأسري.