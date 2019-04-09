حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل شاب بعد نشوب مشاجرة بينهما فى مصر القديمة

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شاب أسفل كوبرى الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار أيهاب عبد اللطيف تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أن قسم شرطة مصر القديم، تلقى بلاغا يفيد بمقتل شاب أسفل كوبري الجيزة، عقب تشاجره مع ثلاثة أشخاص آخرين.

وأشارت التحقيقات، إلى انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وقاموا بالتحفظ على الجثة وشهود العيان وضيط المتهمين الثلاثة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التى انتقلت لمناظرة جثمان المجنى عليه حيث تبين أن المجنى عليه شاب فى نهاية العقد الثانى من العمر مصاب بطعنه نافذة اخترقت الصدر وجزء من القلب، مما أسفر عن حدوث صدمة نزيفية أدت للوفاة على الحال.