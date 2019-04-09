جامعة بني سويف تكرم ممثلى السفارات فى مهرجان الطلاب الوافدين

بنى سويف أيمن لطفى

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عددا من ممثلى السفارات والملحقين الثقافيين لدول عربية وافريقية ، ومنحهم درع الجامعة اليوم الثلاثاء، وذلك خلال مشاركتهم فى فعاليات المهرجان الدولى الثانى للطلاب الوافدين.

وافتتح رئيس الجامعة يرافقه ممثلى السفارات والملحقات الثقافية لدول فلسطين والعراق، الصومال، وسلطنة عمان، والسودان، وتنزانيا، والكويت، وسوريا، والدكتور عصام البرام مفوض جامعة الدول العربية، و الدكتور أحمد الجنابى الأمين العام للإتحاد العربى للتنمية، والمستشار زهير سعد عباس بالملحقية العراقية، وومثلى وزارة التعليم العالى، و نواب رئيس الجامعة و عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين، عددًا من المعارض التعريفية للدول المشاركة وكليات الجامعة المقامة بالحرم الجامعى ثم شهدوا عرضا لأفلام وثائقية ولوح فنية وفولوكور، واختتم الحفل بتكريم رئيس الجامعة للضيوف وإهدائهم درع الجامعة.

وأكد الدكتور منصور حسن فى تصريحات له اليوم على أن الهدف من إقامة المهرجان هو تعريف جميع الدول العربية والأفريقية والأجنبية بكليات الجامعة وبرامجها المختلفة، مؤكداُ على حرص الجامعة لتوفير أعلى المستويات فى الخدمات والبرامج للطلاب الوافدين فى المنظومة التعليمية، وذلك وفقاً لمعايير الجودة العالمية من خلال توفير المعلومات الخاصة بكل برنامج وتيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج.