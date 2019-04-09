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تقرير للاتصالات: انخفاض اشتراكات المحمول 7.4مليون خط بالربع الأخير من 2018

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:20 م
تقرير للاتصالات: انخفاض اشتراكات المحمول 7.4مليون خط بالربع الأخير من 2018 هاتف - أرشيفية
كتبت: هبة السيد
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كشف تقرير صادر اليوم عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشان مؤشرات قطاع الاتصالات فى الربع الرابع لعام 2018، حيث كشف عن وصول حجم مشتركى المحمول فى ديسمبر 2018 إلى 93.78 مليون مقارنة بنحو 101.27 مليون فى أكتوبر عام 2018.

 

وأوضح التقرير الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، إلى زيادة الاشتراكات فى التليفون الأرضى، بفضل الإقبال على الإشتراك، بخدمات الإنترنت الأرضى، ليصل إلى 7.59 مليون اشتراك فى ديسمبر 2018، مقارنة بنحو 6.60 مليون عميل فى أكتوبر 2018.

 

فيما ارتفع مشتركو الإنترنت عن طريق المحمول، ليصل إلى 36.6 مليون فى ديسمبر 2018، مقارنة بنحو 32.76 مليون فى أكتوبر 2018.

 

ووصل عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 6.5 مليون فى ديسمبر 2018 مقارنة بنحو 5.20 مليون وصلة فى أكتوبر 2018.

 

وبلغ إجمالى عدد مشتركى الهاتف المحمول والهاتف الثابت إلى نحو 101.65 مليون مشترك، بنهاية الفترة أكتوبر، ديسمبر2018، مقارنة بنحو 107.87مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر- ديسمبر2017.


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