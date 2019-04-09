تفاصيل القمة التاريخية بين السيسى وترامب.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان قمة تاريخية بين السيسى وترامب، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل قمة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جلسة مباحثات بين الرئيسين المصرى والأمريكى فى البيت الأبيض واستقبال حافل للسيسى من الجالية المصرية فى واشنطن.. قمة تاريخية بين السيسى وترامب.. السيسى: العلاقات المصرية الأمريكية فى أفضل حالاتها ونسعى لتطويرها فى جميع المجالات.. ترامب: أحرزنا تطورا كبيرا مع مصر فى مكافحة الإرهاب والرئيس السيسى يقوم بعمل عظيم.. الرئيس لوزير الخارجية الأمريكى: موقف مصر ثابت بالتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية.. بومبيو يشدد على تكثيف التنسيق مع القاهرة.. وكبير مستشارى ترامب يشيد بدور مصر المحورى لتحقيق السلم فى المنطقة.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ جلسة مباحثات بين الرئيسين المصرى والأمريكى فى البيت الأبيض واستقبال حافل للسيسى من الجالية المصرية فى واشنطن.. قمة تاريخية بين السيسى وترامب.. السيسى: العلاقات المصرية الأمريكية فى أفضل حالاتها ونسعى لتطويرها فى جميع المجالات.. ترامب: أحرزنا تطورا كبيرا مع مصر فى مكافحة الإرهاب والرئيس السيسى يقوم بعمل عظيم.. الرئيس لوزير الخارجية الأمريكى: موقف مصر ثابت بالتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية.. بومبيو يشدد على تكثيف التنسيق مع القاهرة.. وكبير مستشارى ترامب يشيد بدور مصر المحورى لتحقيق السلم فى المنطقة

ـ الليلة.. الأهلى يلعب أمام المقاصة فى مهمة استعادة الكبرياء

ـ «اليوم السابع» تنشر تفاصيل المراحل الثلاث لحلف الإرهابية: الكشف عن خطة الإخوان لإفشال الاستفتاء على التعديلات.. عمرو دراج ومحمد محسوب وحمزة زوبع وأيمن نور يضعون «الدستور.. خط أحمر » من تركيا.. تقارير مفبركة وفيديوهات و«هشتاجات» لتشويه الاستفتاء.. وجمع مليون توقيع بأسماء وهمية

ـ عبد العال: البرلمان ليس وصيا على أحد.. وساحة المناقشات اتسعت لجميع الأصوات.. رسائل «الحسم» فى نقاش صياغة «التعديلات الدستورية».. اختزال التعديلات فى مادة واحدة أمر متحيز.. وجلسات الحوار طورت بعض الأفكار.. وستنعكس على المنتج النهائى.. المادة »140« الخاصة بسنوات الرئاسة تحتاج إلى إعادة صياغة لمزيد من ضبط أحكامها ودرء شبهة المبالغة عنها.. الرئيس لم يتدخل من قريب أو بعيد ولم يطلبها أو يعلق عليها.. والصياغات النهائية ستكون بما يرضى الرأى العام

ـ «خليل» رفض الوظيفة واتجه ل «المشروعات الصغيرة » وافتتح مشروعه بكفر الشيخ

ـ رئيس الوزراء خلال جولة تفقدية بمدينة الروبيكى للجلود: قطع الخدمات عن المتهربين من دفع مستحقات الدولة

ـ مفتى الجمهورية ينعى شهداء الواجب الذين تصدوا للهجوم الإرهابى الخسيس.. استشهاد ضابطين وفردى شرطة و3 مواطنين فى تفجير انتحارى بالشيخ زويد



