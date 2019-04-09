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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم النقل والبنوك

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:59 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم النقل والبنوك بورصة قطر - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% خاسرة عدد 37.13 نقطة، ليصل إلى مستوى 10189.55 نقطة.
 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 3.4 مليون سهم بقيمة 48.2 مليون ريال قطرى عبر1651 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 24 سهما، واستقر 3 أسهم.
 
 
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.72%، أعقبه البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.45%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%. 
 
 
 

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