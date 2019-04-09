تحذيرات استخباراتية لترامب من نشوب حرب مع روسيا حال التدخل عسكريا فى فنزويلا

كتبت - فاطمة شوقى

حذرت الاستخبارات الأمريكية السابقة ومكتب التحقيق الفيدرالى السابق، حكومة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من محاولتها للتدخل فى فنزويلا، حيث يمكن أن تؤدى إلى نشوب حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

ووفقا لصحيفة "لا خورنادا" المكسيكية فإن جماعة "قدامى المحاربين المحترفين فى الاستخبارات الأمريكية"، قال مسئولون سابقين فى المخابرات الأمريكية: "كمسئولين وخبراء أمنيين وطنيين ، ولدينا خبرة طويلة لمدة عقود، نحثكم على ألا تذهب إلى أبعد من ذلك لتبنى عمل عسكرى كارثى، استجابة للاضطرابات المدنية فى فنزويلا، أو للأنشطة الروسية فى نصف الكرة الغربى".

وأضاف المسئولون فى رسالة موجهة إلى ترامب: "لقد نجحت الإجراءات الأمريكية داخل فنزويلا فقط فى تعميق الأزمة، مما تسبب فى معاناة إنسانية أكبر وزيادة احتمال وقوع أعمال عنف على المستوى الوطنى، فى رأينا ، كانت النصيحة التى تلقيتها من كبار مستشاريك (ماركو روبيو ، جون بولتون ، إليوت أبرامز ومايك بومبو كانت وما زالت خاطئة ".