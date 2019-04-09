بوتين: نتعاون مع واشنطن حول سوريا رغم وجود خلافات كثيرة بيننا

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وقال بوتين - خلال مشاركته في منتدى القطب الشمالي، بمدينة سان بطرسبورج الروسية، اليوم الثلاثاء وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية -: "لقد أكدت وجود خلافات كثيرة بيننا حول القضايا الدولية وحل بعض الأزمات.

وتابع: لكن هناك أيضا مجالات توجد في إطارها عناصر تعاون بيننا.. ومهما كان الاختلاف في مواقفنا من حل الأزمة السورية، إلا أن التعاون موجود في هذا الموضوع. ونقوم بعمل مشترك.

وأكد بوتين استعداد روسيا للحوار مع الولايات المتحدة حول مسألة نزع الأسلحة لكن فقط على أساس المساواة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، يتعرض لحملة مناهضة حادة له في داخل الولايات المتحدة، التي تمر بانقسام سياسي غير مسبوق.

وأضاف: لا أقوم على الإطلاق بالدفاع عن الرئيس ترامب، ولدينا خلافات كثيرة جدا معه، وتم فرض عقوبات عديدة على روسيا من قبل إدارته، الأمر الذي نرفضه قطعا ولن نقبله أبدا.

وأردف بوتين مبينا: لكننا سنكون مسرورين باستئناف الحوار الشامل بين روسيا والولايات المتحدة على أساس المساواة، بما في ذلك حول مواضيع نزع الأسلحة والقضايا الأخرى التي تهمنا والبشرية برمتها، وإننا مستعدون لذلك.