المنوفية تشكل لجنة لمكافحة الزواحف بعد مصرع فلاح بلدغة ثعبان

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء أشرف موافى رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية أنه تم تشكيل لجنة لمواجهة الزواحف السامة عقب مصرع أسامة الجناينى فلاح بلدغة ثعبان أثناء عمله بالأرض الزراعية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة قويسنا، أنه تم وضع ترتيبات وإجراءات يتم تنفيذها لمواجهة أى حالة يمكن أن تتعرض للدغ الثعابين، حيث وجه رئيس المدينة مدير مستشفى قويسنا المركزى بضرورة تواجد المصل بشكل مستمر فى المستشفى، ومراعاة إجراء التحاليل والفحوصات بشكل سريع ودقيق لأى مواطن يشتبه فى تعرضة للدغ الثعبان.

فحص الأراضى الزراعية وأماكن تواجد الثعابين فى المنوفية

كما وجة أشرف موافى مسئول الإسعاف بضرورة تغيير عربة الإسعاف المتواجدة بقرية ميت برة بأخرى بها كل الإمكانيات المتاحة لسرعة إسعاف المرضى، وبالفعل تم تغيير عربة الإسعاف، ووجه مسئولى الطب البيطرى والإدارة الزراعية بسرعة فحص الأماكن التى يمكن أن تتواجد بها الثعابين بقرية ميت برة.

وأكد أنه شكل لجنة لمرور على قرية ميت برة برئاسته لمعاينة الأماكن التى يمكن أن تحوى هذه الثعابين وبدء الطب البيطرى وفريق مكافحة الزواحف بمديرية الزراعة بالمنوفية والإدارة الزراعية بقويسنا، وتم وضع البيض الذى تم حقنة بالمادة السامة فى بعض الأماكن بالقرية، وتم حرق تراكمات الحطب التى يمكن أن تأوى هذه الزواحف.

وقد شدد رئيس المدينة على ضرورة رفع المخلفات والتراكمات من القرية بالكامل، والتى من الممكن أن تحوى هذه الزواحف.

المنوفية تشدد على ضرورة ارتداء حذاء بلاستيكى أثناء عمليات الرى

وأكد رئيس مركز ومدينة قويسنا، على ضرورة عمل التوعية اللازمة بضرورة ارتداء أى مواطن الحذاء البلاستيكى أثناء عمليات الرى للأرض حرصا على حياتة.وسوف يتم عرض تقرير مفصل يوميا للواء سعيد عباس محافظ المنوفية بكافة أعمال اللجنة لعرض كافة السلبيات ومعالجتها.جدير بالذكر أن فلاح بقرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، قد لقى مصرعه أمس وذلك إثر لدغة ثعبان أثناء عمله بالأرض الزراعية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.