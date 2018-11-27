إصابة عامل بالتسمم بعدما لدغة ثعبان فى أجا بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيب عامل بحالة تسمم، بعدما لدغه ثعبان أثناء العمل داخل الأرض الزراعية بناحية مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بوصول مستشفى أجا المركزى "حسن س ح" 16 عاما عامل ومقيم عزبة أبو عجيزة مصابا بحالة أعياء أدعاء لدغ ثعبان.

وبسؤاله قرر بأنه أثناء عمله بأرضه الزراعية لدغه ثعبان بأصبع السبابة لليد اليسرى، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات