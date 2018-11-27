video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة عامل بالتسمم بعدما لدغة ثعبان فى أجا بالدقهلية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:25 م
إصابة عامل بالتسمم بعدما لدغة ثعبان فى أجا بالدقهلية ثعبان - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

أصيب عامل بحالة تسمم، بعدما لدغه ثعبان أثناء العمل داخل الأرض الزراعية بناحية مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بوصول مستشفى أجا المركزى "حسن س ح" 16 عاما عامل ومقيم عزبة أبو عجيزة مصابا بحالة أعياء أدعاء لدغ ثعبان.

 

وبسؤاله قرر بأنه أثناء عمله بأرضه الزراعية لدغه ثعبان بأصبع السبابة لليد اليسرى، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع مبيض محارة سقط من الدور السادس أثناء العمل بمستشفى المنصورة العام

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار مصر

ثعبان يلدغ عامل

مركز اجا

مستشفى اجا

مدير امن الدقهلية




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة