المسمارى: استولينا على مركبات ودبابات وذخائر كثيرة من الإرهابيين بطرابلس

كتب محسن البديوى

قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أحمد المسمارى، إن المعركة الآن ليست فى أيدى المجلس الرئاسى والسراج بل أصبحت فى أيدى الجماعات الإرهابية.

وأوضح "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى، منذ قليل: "التحالف الإرهابى الخطير الذى ظهر فى 2011 تجدد فى طرابلس، وعلى الشعب الليبى أن يستعد للحسم".

وأضاف أن السراج سيجد نفسه خارج الدائرة السياسية وسيجنى نتائج تأييده الأعمى للجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الجيش الليبى قتل 4 إرهابيين فى منطقة الجفرة.

وأشار إلى أن تنظيم داعش بدأ يقدم الدعم لإرهابيى طرابلس، مضيفا أن الجيش استولى على عدد كبير من المركبات والدبابات والذخيرة من الإرهابيين فى طرابلس.