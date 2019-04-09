اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية تعلن فوز أحمد الخشن بمقعد أشمون

المنوفية _محمد فتحى

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات محافظةالمنوفية، برئاسة المستشار صبرى المنياوى ،عن حصول المرشح أحمد الخشن مرشح مستقبل وطن على 51 ألفا و55 صوتا، والمرشح حاتم مجلع على 17215 صوتا فى جولة الإعادة على مقعد النائب الراحل محمود الخشن عضو مجلس النواب السابق والذى توفى إثر أزمة قلبية حادة،وبهذه النتيجة يفوز المرشح أحمد الخشن بالمقعد.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألف و955 ناخب ، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة ، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قاضى موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة ، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظف، فيما يتنافس بالانتخابات فى جولة الإعادة كلا أحمد الخشن مرشح حزب مستقبل وطن وحاتم مجلع مرشح مستقل.