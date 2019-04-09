القبض على سائق تاكسى متهم بسرقة 30 ألف جنيه من راكب

تمكن ضباط مباحث قسم أول أسيوط، من ضبط سائق تاكسى لاتهامه من قبل شخص بسرقة مبلغ 30 ألف جنيه، كان بحوزته بعد أن استقل التاكسى أثناء توجهه لتوقيع الكشف الطبى على زوجته.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة أول أسيوط من "م س ع ع " 60 سنة عامل بالوحدة المحلية بالداخلة ومقيم قرية موط ـالواحات الداخلة بمحافظة الوادى الجديد أنه أثناء استقلاله السيارة رقم 3928 أجرة أسيوط "تاكسى" وبرفقته زوجته، متوجهاً لتوقيع الكشف الطبى عليها بإحدى العيادات بشارع ثابت ــ دائرة القسم، وعقب نزوله اكتشف سرقة مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه خاص به، واتهم قائد السيارة سالفة الذكر بسرقته.

بالبحث تمكن ضباط مباحث قسم أول أسيوط من ضبط المتهم "م ر ع م " 35 سنة، ومقيم شطب - دائرة مركز أسيوط، وبحوزته المبلغ المالى وجارى العرض على النيابة العامة للوقوف على حقيقة الواقعة.