"العربية للتصنيع" توقع مذكرة للتفاهم مع شركة سلوفاكية لتحديث قطارات البضائع

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال قطارات البضائع والبواجى، مشيرا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بسرعة تطوير وتحديث السكك الحديدية، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة .

وجاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم مع شركة "تاترا فاجونكا"، وبحث التعاون مع شركة "جوس" من دولة سلوفاكيا، فى إطار خطة الدولة لتطوير السكك الحديدية بالشكل الحضارى واستعادة ريادتها التاريخية بالمنطقة العربية والإفريقية والعمل علي زيادة حركة التبادل التجاري عبر خطوط السكك الحديدية .



برتوكول تعاون بالعربية للتصنيع مع شركة سولفاكية

وأوضح "التراس" أننا اتفقنا علي تعزيز التعاون بأسلوب علمي يتضمن التصنيع المشترك لقطارات البضائع والبواجى وفقا لمواصفات الجودة العالمية، خاصة أن هناك عقدا لتصنيع 300 عربة قطار بضائع متطورة مع وزارة النقل.

وأضاف أن التعاون يشمل تبادل الخبرات الفنية والتصميم ونقل وتوطين التكنولوجيا والصيانة وتدريب الكوادر البشرية من أبناء الهيئة بمصنع فاجونكا، مشددا على زيادة نسبة التصنيع المحلى وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لإتجاهات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلي أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة النقل من خلال لجنة متابعة مشتركة لتعزيز التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السكك الحديدية ومتابعة أعمال التطوير والتحديث .

ومن جانبه أعرب" فالير فرانكو" سفير دولة سلوفاكيا بالقاهرة عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع مصر خاصة في ظل مناخ الاستثمار الآمن الجاذب للإستثمارات، مشيدا بخطط الحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلى بالسكك الحديدية وأهميته فى تعزيز حركة التنمية الشاملة .

وأشاد "فيزلافوس موريك"رئيس شركة "تاترا فاجونكا " بالقدرات والإمكانيات التصنيعية المُتطورة بخطوط إنتاج مصنع سيماف التابع للهيئة والمُتخصص فى إنتاج عربات السكك الحديدية والمترو، مؤكدا أهمية ضخ استثمارات مشتركة لتحديث وتطوير قطارات البضائع لتلبية الطلب المحلي والمنطقة الإفريقية، ويذكر أن التكنولوجيا الحديثة بقطارات البضائع وبواجي السكة الحديد تتميز بعوامل الأمان والرقابة وتجنب الأخطاء البشرية.