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العثور على جثة شخص ملقاه بجوار نفق الزراعة بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:27 ص
العثور على جثة شخص ملقاه بجوار نفق الزراعة بشبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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عثرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، على جثة شخص ملقاة أسفل كوبرى بالقرب من نفق الزراعة بشبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق .
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة اول شبرا الخيمة من عمليات النجدة، بوجود شخص متوفى اسفل كوبرى عرابى بالقرب من نفق كلية الزراعة – دائرة القسم .
 
بالانتقال والفحص، تبين إن الجثة لذكر مجهول يبلغ من العمر حوالى 50 عاما، ملقاه على الطبان الخرسانى يرتدى ملابس رثة، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليها، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وإخطار قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة، ورفع بصماتها والنشر بأوصافها.
 
تحرر عن ذلك المحضر رقم2436 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

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