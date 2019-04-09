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استعدادًا لشم النسيم..

"الصحة" تنشر فرقا رقابية للتفتيش على محال الأسماك المملحة والمدخنة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:00 ص
"الصحة" تنشر فرقا رقابية للتفتيش على محال الأسماك المملحة والمدخنة الرنجة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت إدارة الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة والسكان أنه تم نشر مجموعات رقابية بجميع المحافظات منذ مطلع شهر إبريل الجارى للكشف عن صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة فى احتفالات شم النسيم خاصة الأسماك المملحة والمدخنة.

وقالت مصادر مسئولة بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع، إن أى مخالفات سيتم ضبطها سيتم تحرير محاضر فورية لأصحابها، ولن يتم التهاون مع أحد، وتابع المصدر: أنه تم تحرير عشرات المحاضر خلال الساعات الماضية وتم ضبط كميات من الأسماك المملحة الفاسدة .

وأوضح المصدر، أن المفتشين يقومون بتوعية الباعة والباعة الجائلين وأصحاب المخازن بآليات التخزين الجيد والتعامل مع الأسماك منعا لفسادها، وتابع : هناك تعاون كبير مع الأجهزة الرقابية الأخرى لحماية المواطنين من الغش.

 


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الصحة

فرق رقابية

الأسماك المملحة

شم النسيم




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