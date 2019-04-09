السجن 15 سنة لفلاح و3 آخرين متهمين بقتل ابن شقيقه لخلافات الجيرة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فلاح ونجليه وابن شقيقه، بالسجن 15 سنة، بتهمة قتل نجل شقيقه المتهم الأول، لخلافات علي حائط مشترك بينهم، بقرية منزل نعيم مركز فاقوس.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار مختار ماضى، وعضوية المستشارين، محمد ناجى، وإيهاب كمال، وسكرترية نبيل شكري وأحمد نصر.

وتعود أحداث القضية رقم 35275 جنايات مركز شرطة فاقوس، لسنة 2018، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، بوصول "حسن ص ح س" 40 سنة فلاح، مقيم قرية منزل نعيم، للمستشفي العام جثة هامدة إثر إصابته بشومة بالرأس وإصابات متفرقة بالجسم.

وتوصلت التحريات التي قام بها الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث فاقوس، إلي قيام كل من "عطية م م " 47 سنة فلاح، ونجليه "موسي" 18 سنة، و"عبد الله" ونجل شقيقه "محمد" جميعهم مقيمين منزل نعيم مركز فاقوس، بارتكاب الواقعة، علي إثر خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين الأول والثاني بسبب خلافات الجيرة علي حائط بينهما، وأثناء خروج المجني عليه يوم الحادث من منزله بصحبة والدته "أمينة م م" قام المتهمون بالتعدي عليه بالضرب بشوم وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين أن المجني عليه ابن شقيقة المتهم الأول، وتم إحالة المتهمين إلى جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.