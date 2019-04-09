وأعرب بيان للدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن الأسف لسعي بعض وسائل الإعلام إلى نشر أخبار حساسة بالاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي ومن دون الاستناد إلى مصادر موثوقة.

وأضاف البيان أن الصور الملتقطة للمقاتلات الروسية في قاعدة حميميم الجوية تعود لعام 2018 أثناء اختباراتها في ظروف قتال حقيقية، موضحا أن وزارة الدفاع الروسية أبلغت رسميا عن هذا الأمر في حينه.