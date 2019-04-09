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الجيش السورى يحبط هجوما إرهابيا على إحدى النقاط العسكرية بريف حماة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:42 م
الجيش السورى يحبط هجوما إرهابيا على إحدى النقاط العسكرية بريف حماة الجيش السورى
أ ش أ
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أحبطت وحدة من الجيش السورى هجومًا إرهابيًا على إحدى النقاط العسكرية بريف حماة الشمالى وذلك فى خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد.
وقال مصدر عسكرى -فى تصريح لوكالة الأنباء السورية اليوم الثلاثاء- إن مجموعة إرهابية ترتدى أحزمة ناسفة ومتنكرة باللباس الشعبى لفلاحى المنطقة قامت فجر اليوم بالاعتداء على إحدى النقاط العسكرية على اتجاه طيبة الإمام بريف حماة الشمالى، حيث اكتشفهم حراس النقطة وتم التعامل معهم وإفشال الهجوم ما أسفر عن مقتل كامل أفراد المجموعة الإرهابية وتدمير الدبابة التى قدمت لهم الدعم بعد انكشاف أمرهم، واستشهاد 3 أفراد من النقطة العسكرية.
يذكر أن ريفى حماة وإدلب المتجاورين تنتشر بهما مجموعات إرهابية تتبع فى معظمها تنظيم جبهة النصرة وتعتدى بشكل متكرر على المناطق الآمنة والمواقع العسكرية بريف حماة الشمالى.


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