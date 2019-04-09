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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:35 م
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البرلمان يوافق على خطة ماى لتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبى حتى 30 يونيو

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 07:08 م
البرلمان يوافق على خطة ماى لتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبى حتى 30 يونيو تريزا ماى
رويترز
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 وافق البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للسعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من يونيو ، بينما تحاول التوصل إلى حل وسط مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه للخروج.

وصوت النواب بأغلبية 420 صوتا مقابل 110 لصالح الاقتراح الحكومي.

واضطرت الحكومة لإجراء التصويت بعدما أقر البرلمان يوم الاثنين قانونا يمنحه صلاحية التدقيق وإدخال تعديلات على طلب الحكومة تمديد فترة التفاوض للمرة الثانية.

 

 


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بريطانيا

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