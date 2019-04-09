البرلمان يوافق على خطة ماى لتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبى حتى 30 يونيو

رويترز

وافق البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للسعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من يونيو ، بينما تحاول التوصل إلى حل وسط مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه للخروج.