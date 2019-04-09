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البرلمان الجزائرى يعين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:51 ص
البرلمان الجزائرى يعين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد عبد القادر بن صالح
رويترز
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قال شاهد من رويترز، أن مجلس الأمة الجزائرى قرر تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.

كانت الجلسة المشتركة لغرفتى البرلمان الجزائرى (مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطنى)، قد بدأت صباح اليوم الثلاثاء لتعيين رئيس مؤقت للبلاد.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائرى على أنه " فى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا ويثبت الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

 


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