الأزهر منددا بتفجير الشيخ زويد الإرهابى: دليل على الإجرام والإفلاس

كتب لؤى على

ندد الأزهر الشريف بالتفجير الإرهابى الذي وقع اليوم الثلاثاء بسوق مدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء، إثر إقدام إرهابي على تفجير نفسه، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفردي شرطة وثلاثة مدنيين، إضافة إلى إصابة 26 آخرين من المدنيين.

وأكد الأزهر الشريف ، فى بيان له اليوم ، أن استهداف الإرهابيين لأماكن تواجد المدنيين يكشف عن مدى إجرام الإرهابيين وإفلاسهم، ويبرهن على أن الضربات الموجعة التي وجهها رجال القوات المسلحة والشرطة لهؤلاء الإرهابيين، أفقدتهم القدرة على المواجهة المباشرة.

وتقدم الأزهر بخالص التعازي للشرطة المصرية ولأسر الشهداء، سائلًا الله - عز وجل – أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.