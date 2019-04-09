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الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة اليوم على معظم الأنحاء والصغرى بالقاهرة 18درجة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:00 ص
الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة اليوم على معظم الأنحاء والصغرى بالقاهرة 18درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب
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 الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من غرب وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد أحيانا .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 18 27

شبين الكوم 17 27

طنطا 16 26

دمنهور 13 20

الإسكندرية 15 20

بلطيم 14 20

مطروح 14 20

السلوم 13 20

سيوة 16 22

بورسعيد 16 22

دمياط 15 21

الزقازيق 15 27

الاسماعلية 15 29

السويس 16 29

العريش 15 28

رفح 15 28         

رأس سدر 18 29

نخل 13 30

نويبع 20 29

طابا 17 28

كاترين 10 24

الطور 21 29

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 21 29

مرسى علم 22 28

الفيوم 17 29

بنى سويف 17 29

المنيا 18 29

أسيوط 15 29

سوهاج 19 31

قنا 20 33

الأقصر 21 34

أسوان 23 34

أبوسمبل 23 34

الوادى الجديد 21 32

شلاتين 21 31

ابو رماد 21 31

راس حدربة 22 30

حلايب 21 29

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 39

المدينة 23 33

الرياض 19 33

المنامة 23 29

أبوظبى 25 34

الدوحة 24 31

الكويت 18 29

دمشق 09 25

بيروت 15 22

عمان 10 24

القدس 11 22

غزة 16 26

بغداد 17 31

مسقط 26 32

صنعاء 11 26

الخرطوم 27 44

طرابلس 14 22

تونس 11 22

الجزائر 12 17

الرباط 09 19

نواكشوط 19 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 05 17

اسطنبول 09 17

اسلام اباد 19 32

نيودلهى 24 38

جاكرتا 25 33

بكين 04 16

كوالامبور 25 34

طوكيو 06 16

أثينا 12 17

روما 07 18

باريس 06 17

مدريد 05 15

برلين 01 14

لندن 06 11

مونتريال 01 04

موسكو 07 13

نيويورك 12 23

واشنطن 14 26     


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