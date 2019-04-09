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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:06 م
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ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 12 قطاعا

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:38 م
ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 12 قطاعا بورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحا عدد 9.61 نقطة ليغلق عند مستوى 9047.58 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.31% رابحا عدد 10.91 نقطة ليغلق عند مستوى 2570.32 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات112.1 مليون سهم بقيمة 2.988 مليار ريال، وارتفعت أسهم 88 شركة، فيما تراجعت 85 شركة. 
 
وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.29%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.23%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.87%.
 

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