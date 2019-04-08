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41 متحدثا فى اجتماعات الربيع بواشنطن ليس بينهم رئيس البنك الدولى الجديد

الإثنين، 08 أبريل 2019 01:00 ص
41 متحدثا فى اجتماعات الربيع بواشنطن ليس بينهم رئيس البنك الدولى الجديد رئيس البنك الدولى الجديد ديفيد مالباس
رسالة واشنطن عبد الحليم سالم
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تضمن جدول اجتماعات الربيع فى واشنطن، والتى تنظمها مجموعة البنك الدولى 41 متحدثا رئيسيا فى 6 حلقات نقاشية ليس من بينهم رئيس البنك الدولى الجديد ديفيد مالباس، الذى تولى المنصب رسميا يوم 5 إبريل الجارى.

ويتضمن الجدول 6 محاور رئيسية تتركز أيام 10 و11 و12 أبريل حيث يناقش اليوم الأول حلقة حول" الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات فى راس المال البشرى ".

فيما يناقش اليوم الثانى3 حلقات، الأولى حول "بناء رأس المال البشرى فى أفريقيا.. مستقبل جيل"، والثانية " تسخير النمو لصالح الفقراء"، والثالثة تحت عنوان "تطوير أسواق رأس المال والثورة التكنولوجية المالية.. الفرص والتحديات".

فيما يتضمن اليوم الثالث حلقة نقاشية تحت عنوان "انطلاقة كبرى لاقتصاد أفريقيا الرقمى"، والحلقة الثانية حول "التعليم مسألة هامة.. لماذا نحتاج إلى ثورة تعليمية".

 


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