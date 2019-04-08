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4 طرق للإبلاغ عن تجار المخدرات والأسلحة ومحترفى غسل الأموال فى سرية تامة

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:00 ص
4 طرق للإبلاغ عن تجار المخدرات والأسلحة ومحترفى غسل الأموال فى سرية تامة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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حرب لا تنتهى بين رجال الداخلية وتجار ومروجى المواد المخدرة والأسلحة ومحترفى غسيل الاموال فى المجتمع، فلا يكاد يمر يوم إلا وتضبط أجهزة الأمن عددا من أصحاب هذه التجارة غير المشروعة.

وتحث وزارة الداخلية بشتى الطرق المواطنين الشرفاء على الإبلاغ عن الذين يستهدفون تدمير الشباب والاقتصاد، لكن كثيرين يخشون الإبلاغ خوفا من هؤلاء المجرمين بهم.

ولأهمية مساعدة الأجهزة الأمنية فى مواجهة الجريمة ينشر "اليوم السابع" عددا من الطرق الآمنة فى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن نشاط العناصر الإجرامية، دون خوف وهى:

 

 "اليوم السابع" عدد من الطرق الأمنة فى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن نشاط  العناصر الإجرامية، دون خوف وهى:

 

  1. الاتصال بالخط الساخن " 115 ".
  2. الاتصال بالأرقام الأرضية " 24888888 - 24884500 - 24874550 24870550، حيث يتم أخذ المعلومات من المبلغ أو المصدر فى سرية تامة، دون الكشف عن هويته للحفاظ على حياته وأسرته.
  3. الإبلاغ عبر أرقام شرطة النجدة بمديريات الأمن.
  4. الاتصال بالأرقام الأرضية لأقسام الشرطة.

وتعكف وزارة الداخلية على إجراء تعديل تشريعى، لتخصيص جزء من الأموال المحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، لمنح جوائز تشجيعية للمواطنين الذين يساهمون ويرشدون عن مرتكبى هاتين الجريمتين والضبطيات الكبيرة، وذلك على غرار أحكام المادة 35 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وتكون الجائزة المالية لمن أبلغ عقب صدور حكم قضائى نهائى بمصادرة الأموال.

 

 


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