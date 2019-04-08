وزير الاتصالات يغادر إلى كوت ديفوار لبحث تعزيز التعاون المشترك

كتبت هبة السيد

غادر القاهرة مساء اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها إلى كوت ديفوار؛ حيث من المقرر أن يلتقي كلود إسحاق دي وزير الاقتصاد الرقمي والبريد الإيفواري لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذا ومن المقرر ان تشهد المباحثات الثنائية بين الدكتور عمرو طلعت ونظيره الايفواري مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من أجل تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي.

كان الدكتور عمرو طلعت، قد التقى وزير الاقتصاد الرقمي والبريد الإيفواري على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة المنعقد في برشلونة بأسبانيا في فبراير الماضي؛ حيث تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط مصر بأشقائها في القارة الأفريقية وأهمية دعم آليات التعاون والاستفادة من الخبرات المتبادلة في البلدين في مجالات التدريب وصقل مهارات الشباب الأفريقي، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة في مجال بناء المناطق التكنولوجية والمدن الذكية.