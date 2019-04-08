وزير الاتصالات السعودى: نفتخر بوجودنا بمصر للمشاركة فى منتدى الاقتصاد الرقمى

كتب آسر أحمد

قال وزير الاتصالات السعودى، عبدالله بن عامر السواحة، فى مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للسفارة السعودية بالقاهرة، إنه اليوم تشرف بوجوده وسط أشقائه فى مصر الشقيقة، على هامش المنتدى المصرى السعودى للاقتصاد الرقمى.

وأضاف السواحة فى مقطع الفيديو "إن اليومين السابقين شهدا تعاونا كبيرا بين السفارة فى مصر وتم التعاون بشكل استماعى وزيارات لمعاهد التكنولوجيا لبحث سبل تحديث التقنية بين المملكة وبين مصر".

#فيديو| معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة @aalswaha: نفتخر بوجودنا في جمهورية مصر الشقيقة والحبيبة، وأكثر من 200 شركة #سعودية و #مصرية شاركت اليوم في #منتدى_الاقتصاد_الرقمي_المشترك في نسخته الأولى.#التحالف_الرقمي_السعودي_المصري pic.twitter.com/N4a4RksgPB — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) April 8, 2019

وكتبت الصفحة الرسمية للسفارة نقلاً عن السواحه "نفتخر بوجودنا فى جمهورية مصر الشقيقة والحبيبة، وأكثر من 200 شركة سعودية ومصرية، شاركت اليوم فى منتدى الاقتصاد الرقمى فى نسخته الأولى، التحالف الرقمى السعودى المصرى".





والتقى وزير الاتصالات السعودي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واتفقا على خلق اقتصاد رقمى مشترك لعدد 130 مليون مستفيد من البلدين، فضلا عن برامج مساهمة أخرى بقرابة مليار دولار أيضا.

وتسعى البلدان لدعم منظومة الابتكار، ودعم وتشجيع رواد الأعمال فى مصر والسعودية، وفتح الأسواق للشركات الناشئة من الدولتين، وتطوير الحلول الرقمية لخدمة المشاريع العملاقة فى البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال تطوير القدرات البشرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير المناهج التدريبية الرقمية فى عدد من المجالات، ونقل وتبادل المعرفة والخبرة والتجارب الناجحة فى بناء القدرات فى مصر والسعودية لتطوير رأس المال البشري، وتعزيز التعاون بين الشركات والجهات الأكاديمية.