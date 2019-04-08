video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الاتصالات السعودى: نفتخر بوجودنا بمصر للمشاركة فى منتدى الاقتصاد الرقمى

الإثنين، 08 أبريل 2019 05:03 م
وزير الاتصالات السعودى: نفتخر بوجودنا بمصر للمشاركة فى منتدى الاقتصاد الرقمى وزير الاتصالات السعودى فى منتدى الاقتصاد الرقمى
كتب آسر أحمد
إضافة تعليق

قال وزير الاتصالات السعودى، عبدالله بن عامر السواحة، فى مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للسفارة السعودية بالقاهرة، إنه اليوم تشرف بوجوده وسط أشقائه فى مصر الشقيقة، على هامش المنتدى المصرى السعودى للاقتصاد الرقمى.

وأضاف السواحة فى مقطع الفيديو "إن اليومين السابقين شهدا تعاونا كبيرا بين السفارة فى مصر وتم التعاون بشكل استماعى وزيارات لمعاهد التكنولوجيا لبحث سبل تحديث التقنية بين المملكة وبين مصر".

وكتبت الصفحة الرسمية للسفارة نقلاً عن السواحه "نفتخر بوجودنا فى جمهورية مصر الشقيقة والحبيبة، وأكثر من 200 شركة سعودية ومصرية، شاركت اليوم فى منتدى الاقتصاد الرقمى فى نسخته الأولى، التحالف الرقمى السعودى المصرى".

 

D3o0O7iWwAESlaJ
 

 

D3o0O7mXkAI6WZE
 

والتقى وزير الاتصالات السعودي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واتفقا على خلق اقتصاد رقمى مشترك لعدد 130 مليون مستفيد من البلدين، فضلا عن برامج مساهمة أخرى بقرابة مليار دولار أيضا.

وتسعى البلدان لدعم منظومة الابتكار، ودعم وتشجيع رواد الأعمال فى مصر والسعودية، وفتح الأسواق للشركات الناشئة من الدولتين، وتطوير الحلول الرقمية لخدمة المشاريع العملاقة فى البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال تطوير القدرات البشرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير المناهج التدريبية الرقمية فى عدد من المجالات، ونقل وتبادل المعرفة والخبرة والتجارب الناجحة فى بناء القدرات فى مصر والسعودية لتطوير رأس المال البشري، وتعزيز التعاون بين الشركات والجهات الأكاديمية.

 

D3o0O7mXkAI6WZE

 


إضافة تعليق

وزير الاتصالات السعودي

رئيس الوزراء

منتدى الاقتصاد الرقمى

مؤتمر الاقتصاد الرقمى

السعودية

السفارة السعودية بالقاهرة




لا تفوتك
السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة