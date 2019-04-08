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الإثنين، 08 أبريل 2019 03:01 ص
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وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال يفتتحان اليوم قاعة التدريب بنقابة الغزل والنسيج

الإثنين، 08 أبريل 2019 03:00 ص
وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال يفتتحان اليوم قاعة التدريب بنقابة الغزل والنسيج محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يفتتح وزيرا القوى العاملة محمد سعفان، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم ، صباح اليوم، قاعة التدريب والتثقيف والاجتماعات والمؤتمرات بعد تجديدها، بمقر النقابة العامة.
 
وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن "القاعة" مجهزة الأن لإستضافة الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال من كافة مواقع العمل والإنتاج فى مصر، مؤكدا أن النقابة تؤمن بأهمية تدريب العمال وتثقيفهم بواجباتهم وحقوقهم ،وتحفيزهم على  مواصلة العمل والإنتاج .
 
 

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