هيئة نقل الركاب بالإسكندرية: تشغيل ترام المكس خلال شهر بعد توقفه عدة سنوات

الاسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء خالد عليوة رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية ، أنه جارى إعادة تشغيل مسار ترام المكس خلال شهر بعد توقفه سنوات.

و أشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخط ظل متوقفا سنوات بسبب أعمال سرقة لأسلاك الكهرباء خلال أحداث الثورة، مما أدى إلى توقف المسار وتهالك أجزاء من مسار الخط.

وأوضح اللواء خالد عليوة، إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل البنية التحتية للمسار، خاصة المنطقة الواقعة أمام باب 45 ميناء الإسكندرية، و جارى صب خرسانة لإعادة تأهيل الطريق، كما تقوم عربات الصيانة بالمرور على الخط يوميا لإصلاح التالف منها وإعادة تأهيل القضبان للتشغيل الذى سيتم قريبا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

و قال رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب، أن الهيئة قد وضعت مخطط لاعادة تشغيل الأسطول القديم للترام لامتداد خطوط غرب الاسكندرية مثل خط المكس كمرحلة أولى ثم خط الكيلو 21 مرحلة ثانية.

و أوضح أنه وفقا للمخطط العام للهيئة، فإن خط ( المكس - الكيلو 21) يمتد بطول 12 كم ، وسيساهم فى تقديم خطة لأهالى غرب الإسكندرية و التى أصبحت منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة من محدودى الدخل.