video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 03:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة نقل الركاب بالإسكندرية: تشغيل ترام المكس خلال شهر بعد توقفه عدة سنوات

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:00 ص
هيئة نقل الركاب بالإسكندرية: تشغيل ترام المكس خلال شهر بعد توقفه عدة سنوات ترام الإسكندرية- أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أكد اللواء خالد عليوة رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية ، أنه جارى إعادة تشغيل مسار ترام المكس خلال شهر بعد توقفه سنوات.

و أشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخط ظل متوقفا سنوات بسبب أعمال سرقة لأسلاك الكهرباء خلال أحداث الثورة، مما أدى إلى توقف المسار وتهالك أجزاء من مسار الخط.

وأوضح اللواء خالد عليوة، إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل البنية التحتية للمسار، خاصة المنطقة الواقعة أمام باب 45 ميناء الإسكندرية، و جارى صب خرسانة لإعادة تأهيل الطريق، كما تقوم عربات الصيانة بالمرور على الخط يوميا لإصلاح التالف منها وإعادة تأهيل القضبان للتشغيل الذى سيتم قريبا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

و قال رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب، أن الهيئة قد وضعت مخطط لاعادة تشغيل الأسطول القديم للترام لامتداد خطوط غرب الاسكندرية مثل خط المكس كمرحلة أولى ثم خط الكيلو 21 مرحلة ثانية.

و أوضح أنه وفقا للمخطط العام للهيئة، فإن خط ( المكس - الكيلو 21) يمتد بطول 12 كم ، وسيساهم فى تقديم خطة لأهالى غرب الإسكندرية و التى أصبحت منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة من محدودى الدخل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الاسكندرية تستعد لفعاليات إنطلاق مهرجان منطاد الإمارات مصر

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندية

الاسكندرية

ترام الاسكندرية




لا تفوتك
فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

مصائب الأهلى لا تأتى فرادى.. غياب سعد سمير 3 أشهر بعد قطع الرباط الخلفى للركبة

مصائب الأهلى لا تأتى فرادى.. غياب سعد سمير 3 أشهر بعد قطع الرباط الخلفى للركبة

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة