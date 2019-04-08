نشاط حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل، اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 135 سفينة، تراكي علي الأرصفة 45 سفينة جاري تفريغهم، منهم السفينة "وادي العرب" قادمة من روسيا، وعلي متنها 63 ألف طن قمح، والسفينة "كابتن آند ريديث" قادمة من روسيا، وعلي متنها 55 ألف طن قمح، والسفينة "توب جريس" قادمة من أوكرانيا وعلي متنها 41 ألف طن فول صويا، والسفينة "ستار هيباريون" قادمة من روسيا، وعلي متنها 36 آلاف طن فول صويا ، والسفينة "بالانكا كاديز" قادمة من فرنسا وعلي متنها 14 ألف طن بتومين، كما يجري شحن شحنتي بطاطس صادر إلي لبنان تزن 5 آلاف طن علي متن السفينتين "صافي" ، و "ماتيما ديسكفر" ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 33 سفينة ، وعلي المخطاف الداخلي 11 سفينة.

وأضاف الغندور، أن الميناء شهد أيضا نشاطا في حركة القطارات والشاحنات، حيث خرج من ميناء الإسكندرية قطار سكة حديد محمل بـ 1500 طن قمح، متجهة إلي المطاحن في كفر الشيخ، وخرج من ميناء الدخيلة قطار عليه شحنة فحم تزن 1000 طن متجه الي التبين، كما تم دخول وخروج 11614 شاحنة عامة من والي الميناء، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 904 ألف طن منهم 304 ألف طن قمح.

ووجه اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.