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نبيلة مكرم: الرئيس السيسى مؤمن بقوة المصريين فى الخارج

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:21 ص
نبيلة مكرم: الرئيس السيسى مؤمن بقوة المصريين فى الخارج السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج
كتب أيمن رمضان
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر توجيهات لكافة مؤسسات الدولة المصرية بضرورة التعاون والتنسيق من أجل التواصل مع أبناء الجاليات المصرية فى الخارج، وتابعت:"هدفنا الوحيد هو الدولة المصرية وكيفية الحفاظ عليها".

وأضافت "نبيلة مكرم"، خلال جوارها ببرنامج "مصر النهاردة"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام الديب، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة تبذل كل ما فى وسعها من أجل ربط أبناء الجيل الثانى والثالث بوطنه الأم مصر، من خلال التواصل معهم ودعوتهم لزيارة البلاد، وتابعت: "الرعيل الأول الذى هاجر أصبح الآن جيل ثانى وثالث بل ورابع لأبناء المصريين فى الخارج"، مشيرة إلى أن التواصل معهم يجعلنا نعالج الأفكار السلبية التى يحصلون عليها من السوشيال ميديا بعدما نمدهم بالمعلومات الصحيحة.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن أبناء الوطن عندما يأتون مصر إلى مصر ننظم لهم فعاليات كثيرة منها العمل المجتمعى فى مناطق مختلفة فى مصر، إلى جانب زيارة العديد من المؤسسات والمعالم المصرية التاريخية والثقافية ، وتابعت:"أنا بقول ليهم أنتم لستم سفراء لمصر فى الخارج بل جنود مصر..وعندما يعودون إلى دولهم ينشرون الصورة الحقيقية عن الدولة المصرية  وما عاشوه فى وطنهم الأم".

ولفتت "نبيلة مكرم"، إلى أن إيمان الدولة بقوة المصريين فى الخارج صدر القرار الجمهورى بعودة الوزارة فى سبتمبر 2015 ، وهو ما جعلنا نضع كافة الملفات على الطاولة لمناقشتها، موضحة إلى أن المصريين فى الخارج موزعين فى مختلف انحاء العالم سواء فى الخليج وأوروبا وأمريكا واستراليا والتواصل معهم كلاً حسب طبيعة الحياة  التى يعايشها، مشيرة إلى أن أكثر مناطق تجمع المصريين فى الخارج بالمملكة العربية السعودية، وتابعت:"تواصلنا مع المصريين فى الخارج  ووقفنا إلى جوارهم حال تعرضهم للمشاكل يعد رسالة قوية للخارج كافة وليس لأبناء الجاليات المصرية فقط ".


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