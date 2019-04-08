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مياه الشرب بأسوان : نحتاج ٧٠٠ مليون جنيه لرفع كفاءة الخدمة

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:01 ص
مياه الشرب بأسوان : نحتاج ٧٠٠ مليون جنيه لرفع كفاءة الخدمة خطوط مياه - أرشيفية
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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قال المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، إن محافظة أسوان تحتاج إلى ميزانية تبلغ 700 مليون جنيه لتنفيذ خطة إحلال وتجديد كافة شبكات المياه والصرف الصحي لرفع كفاءة الخدمة وخفض معدلات الانقطاع المتكررة، مؤكدا أن 90%من خطوط مياه الشرب بالمحافظة متهالكة وتحتاج إلى خطة إحلال وتجديد عاجلة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة أسوان، في تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن الخطة المشار إليها سيتم تنفيذها على مدة زمنية تبلغ 3سنوات، موضحا أنه العام المالي الحالي حصلت الشركة على اعتماد مالي بلغ85 مليون جنيه، فضلا عن الحصول على مبلغ منذ قرابة شهر بلغ 48 مليون جنيه، لتنفيذ هذه الخطة.

وأشار إلى أن الاعتمادات المالية التي كانت تحصل عليها الشركة في الماضي كانت لاتتجاوز 25 مليون جنيه، تمت مضاعفتها خلال الفترة الأخيرة نتيجة جدية القائمين على الشركة لرفع مستوى الخدمة للمواطن.

 


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