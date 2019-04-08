موسكو: روسيا مستعدة لاستقبال ممثلى طرفى النزاع فى ليبيا

موسكو (أ ش أ)

أعلن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية والممثل الرئاسى الروسى الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، أن روسيا مستعدة لاستقبال ممثلى أطراف النزاع فى ليبيا.

ونقلت وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية عن بوجدانوف قوله للصحفيين، عندما سئل عما إذا كان باستطاعة أطراف الصراع زيارة روسيا "نحن دائما على استعداد للاتصال، هذا السؤال يجب أن يوجه إليهم".

وأضاف أن روسيا تعمل مع الأمم المتحدة ومع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، مضيفا "لدينا اتصال دائم، قابلت للتو غسان سلامة ووفد ليبى فى تونس، وتم تمثيل ليبيا من قبل رئيس وزراء الوفاق الوطنى فايز السراج عن الحكومة".

وتابع "عبرنا أيضًا عن قلقنا بشأن الوضع فى مجلس الأمن، ونشجع الجميع على إيجاد حلول سياسية للمشاكل الناشئة".