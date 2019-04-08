موجز أخبار 6.. مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب السبت والتذكرة بـ10 جنيهات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: بعد ساعات من الحيرة والترقب، حسم اتحاد الكرة حالة الجدل واللغط التى سيطرت على الشارع الرياضى بسبب ملعب مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السبت وتأكد بشكل نهائى إقامة المباراة باستاد برج العرب وقرر مجلس إدارة النادى تحديد 10 جنيهات سعر تذكرة المباراة.

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

بعد ساعات من الحيرة والترقب، حسم اتحاد الكرة حالة الجدل واللغط التى سيطرت على الشارع الرياضى بسبب ملعب مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السبت المقبل فى إياب دور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا، وتأكد بشكل نهائى إقامة المباراة باستاد برج العرب فى الإسكندرية.

اعتقال قيادى بارز فى تنظيم "داعش" شمالى العراق

أعلن جهاز الأمن الوطنى العراقى، اليوم،الإثنين، اعتقال قيادى بارز فى تنظيم "داعش" الإرهابى، بمحافظة نينوى - شمالى العراق - كان مسؤولا عما يسمى بـ"مذاخر أدوية التنظيم".

مجلس الأعمال العراقى يؤكد ترحيبه الاستعانة بالشركات المصرية لإعادة الإعمار

أكد مجلس الأعمال الوطنى العراقى، برئاسة داود عبد زاير، ترحيب المجلس - الذى يبلغ عدد أعضائه 250 شخصية - بالاستعانة بالشركات المصرية فى كافة المجالات، بهدف إعادة إعمار العراق.

رئيس البرلمان الليبى لـ"اليوم السابع": تأجيل ملتقى غدامس للحوار السياسى

كشف رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عن تأجيل ملتقى غدامس للحوار السياسى الذى تنظمه الأمم المتحدة، مؤكدا أن التطورات والأوضاع الأخيرة ستدفع نحو تأجيل الملتقى وعدم عقده فى موعده المحدد له منتصف إبريل الجارى.

سفير أذربيجان : "بعمل سفير من 9 صباحا لـ6 مساء وباقى اليوم أنا مصرى "

أكد تورال رضاييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى مصر، أنه لا يشعر بالغربة هنا، قائلا "أنا من الساعة 9 صباحا حتى السادسة مساء سفير أذربيجان، وبعد كدا مواطن مصرى".

إشادة بدعم الرئيس السيسى للحوكمة الجيدة فى مصر وأفريقيا

أشاد المشاركون فى المنتدى العام حول "دور الأكاديميين والقطاع الخاص ومراكز الفكر فى عملية الحوكمة" بدعم الرئيس السيسى للحوكمة الجيدة فى مصر وأفريقيا.

المسمارى: قتلى طرابلس ليسوا من المدنيين وإنما من المليشيات التى نحاربها

أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، اليوم الاثنين، أن هناك مناوشات واشتباكات خفيفة دارت فى بعض المحاور بطرابلس، ولا زالت قوات الجيش الليبى تتمركز فى شرق وجنوب شرق طرابلس.

تعرف على الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تسهيل كافة إجراءات سداد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات الفائزين بالتأشيرات والبالغ عددهم 12 ألف حاج على أن يقوم كل الحجاج بتقديم بعض الأوراق الخاصة باستخراج التأشيرات تمهيدا للسفر فى الميعاد المحدد.

الصحة العالمية: التأمين الصحى الجديد فى مصر يوفر التغطية الصحية لجميع الأفراد

شارك المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط العالم فى الاحتفال بيوم الصحة العالمى لعام 2019، والذى يوافق 7 إبريل من كل عام، والذى يركز على الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة.

امتى نصيف؟.. الأرصاد ترد: الأجواء ربيعية وننصح بجاكيت خفيف ليلا

"إمتى هنصيف؟"، سؤال يتردد لدى كثير من المواطنين فى الوقت الحالى خاصة فى ظل الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة الذى شهدته كافة الأنحاء خلال الأيام الحالية، ولكن يجب أن نعلم أننا لازالنا فى أول فصل الربيع وهو فصل معروفه عنه التغيرات السريعة فى درجات الحرارة.

لأول مرة.. تفاصيل الشفرات السرية لنقل المعلومات داخل التنظيمات الإرهابية

كرست التنظيمات الإرهابية خلال الفترة الزمنية الأخيرة وجودها على مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة المنصات المشفرة كـ"تليجرام" لما يوفره التطبيق من مزايا أهمها قوة التشفير الخاصة بها بصورة تجعل المراسلات عليه أكثر أمنًا وسرية ومن ثمَّ يصعب اختراقه من جانب الأجهزة الأمنية، ناهيك عما يتيحه التطبيق من إمكانية تحديد الجمهور المستهدف بدقة مقارنة بتطبيقات أخرى يمكن سهل يصل الجمهور العادى فضل عن تكشف المراسلات فضلا عن الراسل والمتلقى، لدرجة جعلت البعض يطلق عليه عام 2013 بخاصية تشفير الرسائل من طرف إلى طرف.

وزير الرى: خطة قومية استراتيجية بتكلفة 50 مليار دولار لمواجهة تحديات نقص المياه

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الخطة القومية للمياه فى مصر ( 2017 – 2037 ) تتضمن مشروعات استراتيجية كاملة يجرى تنفيذها على أرض الواقع بخطى متسارعة بتكلفة استثمارية لا تقل عن 50 مليار دولار وذلك فى إطار وجود مصر للتغلب على المشكلات المتعلقة بنقص المياه،مشييرا إلى أن 9 وزارات شاركت فى إعداد هذه الخطة القومية.

التضامن تعلن مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات حتى 18 أبريل

قررت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مد فترة تسديد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية حتى 18 أبريل الجارى للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية، والتى كان من المقرر لها الانتهاء الأربعاء 10 من إبريل الجارى، تيسيراً على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات التى أعلنت عنها الوزارة.

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

حرص المواطنون على التواجد بمنافذ مبادرة كلنا واحد لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فى إطار تفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة لتوفير السلع الأساسية برعاية من رئيس الجمهورية،وذلك من خلال طرحها بـ 626 فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على إمتداد ربوع الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين.

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالى إلى 894

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء: العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلي الجهات المعنية.