الرئيسية أخبار عالمية مقتل 3 جنود في الجيش الأمريكى في انفجار عبوة ناسفة فى أفغانستان الإثنين، 08 أبريل 2019 09:07 م الجيش الأمريكى كتب محمد شرقاوى إضافة تعليق أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها يفيد بمقتل 3 جنود في الجيش الأمريكى في انفجار عبوة ناسفة في أفغانستان. إضافة تعليق الجيش الامريكى عبوة ناسفة افغانستان عاجل سكاى نيوز ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية 132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور 6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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