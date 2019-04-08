video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم مسعفا وسائقا لتسليمهما 23 ألف جنيه

الإثنين، 08 أبريل 2019 05:04 م
محافظ كفر الشيخ يكرم مسعفا وسائقا لتسليمهما 23 ألف جنيه جانب من التكريم
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

كرّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، أحمد سعد الغزولى، مسعف، ووليد عبدالواحد إبراهيم، سائق بمرفق إسعاف بلطيم التابع لفرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، لأمانتهما وإخلاصهما في عملهما وتسليمهما مبلغ مالي 23 ألف جنيه للشرطة بحوزة جثتين تعرضا لحادث سير على الطريق الدولي الساحلي بنطاق قرية المقصبة التابعة لمركز البرلس، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح في تأدية واجبهما الوطنى.

وقدم محافظ كفرالشيخ، شكره لرجال الإسعاف برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، على أمانتهما وما قاما به، وكرمهما بشهادات تقدير لجهودهما المتميزة وأمانتهما في أداء واجبهم المهنى، مضيفاً أن دور رجال الإسعاف يعتبر واجبًا وطنيًا، مثل جندي الحرب ومهمته الوحيدة هي إنقاذ المصابين والحفاظ على حياتهم، قائلاً: "أحمد ووليد نماذج مشرفة وفخر لأبناء كفرالشيخ ".

جاء ذلك فى مستهل جلسة التنفيذى الشهرى للمحافظة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وأمانة سر اللواء محمد بندارى،السكرتير العام للمحافظة، وبحضور رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يحتفل بيوم اليتيم ويكرم أسر الشهداء وحفظة القرآن

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اسعاف

سائق

شرطة

سير

برلس

مراكز




لا تفوتك
السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة