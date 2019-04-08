محافظ كفر الشيخ يكرم مسعفا وسائقا لتسليمهما 23 ألف جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، أحمد سعد الغزولى، مسعف، ووليد عبدالواحد إبراهيم، سائق بمرفق إسعاف بلطيم التابع لفرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، لأمانتهما وإخلاصهما في عملهما وتسليمهما مبلغ مالي 23 ألف جنيه للشرطة بحوزة جثتين تعرضا لحادث سير على الطريق الدولي الساحلي بنطاق قرية المقصبة التابعة لمركز البرلس، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح في تأدية واجبهما الوطنى.

وقدم محافظ كفرالشيخ، شكره لرجال الإسعاف برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، على أمانتهما وما قاما به، وكرمهما بشهادات تقدير لجهودهما المتميزة وأمانتهما في أداء واجبهم المهنى، مضيفاً أن دور رجال الإسعاف يعتبر واجبًا وطنيًا، مثل جندي الحرب ومهمته الوحيدة هي إنقاذ المصابين والحفاظ على حياتهم، قائلاً: "أحمد ووليد نماذج مشرفة وفخر لأبناء كفرالشيخ ".

جاء ذلك فى مستهل جلسة التنفيذى الشهرى للمحافظة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وأمانة سر اللواء محمد بندارى،السكرتير العام للمحافظة، وبحضور رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.