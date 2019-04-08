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الإثنين، 08 أبريل 2019 06:11 م
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محافظ دمياط تترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة

الإثنين، 08 أبريل 2019 06:02 م
محافظ دمياط تترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة جانب من الاجتماع
دمياط معتز الشربينى
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عقد اليوم بديوان عام المحافظة جلسة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة برئاسة  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبحضور  حنان موافى نائب رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة واللواء وليد عوض نائب رئيس هيئة ميناء دمياط وأعضاء مجلس إدارة المنطقة .

 

وفى مستهل الجلسة تم التصديق على محضر الجلسة السابقة والإحاطة بالموافقات الصادرة وكذلك البت فى طلبات التعديل التى تقدم من المشروعات الموافق عليها بنظام المناطق الحرة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتجديد وإصدار تراخيص مزاولة النشاط وإضافة نشاط جديد وتعديل السمة التجارية لعدد من الشركات بالمنطقة فضلا عن عرض الموقف الحالى لبعض الشركات.

 

وأشارت محافظ دمياط أن المنطقة الحرة حققت مؤشرات عالية فى تحسين مساهمة المناطق الحرة و نمو الصادرات الخارجية وكذلك دعم قوى الإنتاج الوطنى وتحسين كفاءة مستحقات الهيئة.

 

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم عقد مؤتمرا موسعا مع ممثلى الشركات بالمنطقة لدعوتهم بتعزيز المساهمات المجتمعية لدعم المشروعات ذات النفع العام بالمحافظة وذلك فى إطار مسؤوليتها نحو المجتمع ولتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات.


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