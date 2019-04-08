محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اليوم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء أعمال الرصف والبلدورات وأعمال التشجير والتجميل وإنشاء الميادين والإنارة، لظهور مضمار سباقات الهجن بالشكل اللائق المتميز خلال افتتاحه 25 أبريل الجارى، ضمن الاحتفال بتحرير سيناء.

أعلن المحافظ خلال تفقده لميدان الهجن أن افتتاح مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ سيكون افتتاحا متميزا بحضور وزراء وسفراء وضيوف عرب وأجانب وأفارقة ليكون صرحا رياضيا آخر، يحقق إضافة فى مجال السياحة الرياضية بما يدر دخلا ويحافظ على التراث البدوى.