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الإثنين، 08 أبريل 2019 07:52 م
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محافظ بني سويف يفتتح المرحلة الأولى من مشروع ممشى مصر

الإثنين، 08 أبريل 2019 06:36 م
محافظ بني سويف يفتتح المرحلة الأولى من مشروع ممشى مصر هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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 افتتح  المستشار هاني عبدالجابر  ،محافظ بني سويف المرحلة الأولى ، من مشروع ممشى مصر الذي تتبناه الحكومة لإنشاء ممشى حضارى على ضفاف النيل . 

وأكد محافظ بني سويف  ، على أنه يتبنى هذه الفكرة الفريدة ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يزداد أهمية أنه بدأ من مدينة سمسطا  وليست مدينة بني سويف العاصمة،بالإضافة إلى أنه تم السماح لعربات الوجبات السريعة والمشروبات الساخنة والباردة المتنقلة بالوقوف على جانبي الممشى في شكل حضاري،حيث أن مظهر العربات (كرافانات) يتسم بالشكل الجمالي والطراز الذي يتماشى مع جمال وروعة الممشى.

وحرص المحافظ على تشجيع الشباب أصحاب مشروعات العربات المتنقلة الذين حجزوا أماكن بالممشى الحضاري بمدينة سمسطا ، مستفسراً منهم عن أماكنهم الجديدة بالكورنيش ، حيث أبدوا سعادتهم الكبيرة بها ، وأنها بديل مميز عن أماكنهم بأرصفة  الشوارع والميادين

وأكد المحافظ ،  أن الدولة تعمل جاهدة بكل الأدوات والمتاح من إمكانات في سبيل دعم الشباب وتوفير فرص عمل ، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا  الشأن

وطلب المحافظ ،  من رئيس المدينة السير في إجراءات ترخيص الأماكن للعربات (كرافانات)، والتي اختارها العديد من الشباب لتكون مشروعهم الصغير مقتحماً سوق العمل بإرادته  القوية واجتهاده المميز ، ووجه رئيس المدينة باستكمال باقي مراحل المشروع حتى يتم تطوير كامل الحديقة وإنشاء الممشى على رصيفها الداخلي  ، مشيراً إلى أن هذا المشروع ضمن خطة المحافظة لتنفيذ الممشى على مستوى مدن المحافظة شمالا وجنوبا، لافتاً إلى انه يجرى حاليا تنفيذ الأعمال المبدئية لتطوير منطقة الكورنيش بمدينة بني سويف.

 


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