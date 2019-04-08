محافظ الشرقية يوجه رؤساء المراكز والمدن بالتصدى لمخالفات البناء

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية للتصدى لكل من يحاول التعدى بالبناء على الأرض الزراعية، أو أراضى أملاك الدولة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .

جاء ذلك خلال مشاركته وجبة إفطار جماعى مع رؤساء الوحدات المحلية القروية والعاملين بمراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر والرائدات الريفيات، بحضور لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومى للمرأة وعلى الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية والعقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة صان الحجر والأستاذ بدوى الشحات رئيس مدينة منشأة أبو عمر .

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد كل مسئول فى الشارع والإلتحام بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم على الطبيعة والتوجيه بحلها فوراً ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وقال المحافظ من لم يستطع أن يعمل معنا فليقدم إعتذار ، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب أن يقوم كل منا بعمله على الوجه الأكمل للمساهمة فى بناء وتقدم الوطن..

أشاد المحافظ بدور الرائدات الربفيات فى قطاعات العمل المجتمعى والصحى والسياسى ودورهن الملحوظ فى نجاح حملة الـ 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى بالإضافة إلى دورهن فى تشجيع السيدات على المشاركة فى كافة الإستحقاقات الدستورية السابقة والقادمة ورفع الوعى السياسى لديهن للمساهمة فى بناء وتقدم المجتمع .

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل لقاءاته بالعاملين بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لتجديد أواصر الود و التعاون بين العاملين و القيادات التنفيذية والرئدات الريفيات بما ينعكس على تحسين بيئة العمل و بذل مزيد من الجهد مؤكداً أننا نعمل من أجل إرضاء المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

إستمع المحافظ للعاملين بمراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر للتعرف على مقترحاتهم و أرائهم لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتذليل كافة العقبات أمام العاملين بمجالس المدن والأحياء وتحسين بيئة العمل أمامهم.

أعرب العاملون بمراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر والرائدات الريفيات عن سعادتهم بتواجد محافظ الشرقية بينهم وتناول وجبة إفطار معهم ليمثل دافعا لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد لتحسين مستوى الأداء داخل الجهاز الإدارى لنيل رضا المواطن.