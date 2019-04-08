محافظ الدقهلية يعتمد 762 ألف جنيه قروض بدون فوائد لتمويل مشروعات الشباب

الدقهلية شريف الديب

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم مبلغ 762 ألف جنيه من قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين، بدون فوائد عن شهر مارس الماضي، لعمل مشروعات جديدة لـ51 من الشباب في 11 وحدة محلية، ليصل إجمالي القروض التي وفرها الجهاز للشباب إلى 75 مليونا و944 ألف جنيه استفاد منها 10 آلاف و980 من الجنسين.

وشدد شاروبيم، على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتيسير الإجراءات على الشباب في الحصول على القروض، دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة، والمساهمة في مساعدة الشباب أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم.

وقال محافظ الدقهلية، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، وهذا بسبب وعي الشباب، وتأكدهم من جدوى المشروعات ، وأضاف انه يتم إعادة الإقراض من جديد لتوفير فرص استثمار جديدة من موارد الجهاز ومن المتحصلات من أصحاب القروض.