"مجند" يعيد حقيبة بها 5 آلاف جنيه لطالب بعد فقدها بمحطة مترو

كتب محمود عبد الراضي

"أمانة مجند" ساهمت في إعادة حقيبة بها أكثر من 5 آلاف جنيه فقدها طالب بمحطة مترو الأنفاق.

وبدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام المجند هانى رؤوف بشرى من قوة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بملاحظة الحالة الأمنية برصيف العتبة بمحطة الأهرام لمترو الأنفاق، عثُر على حقيبة يد، بداخلها (مبلغ مالى (5925) جنيه وبطاقة رقم قومى ورخصة قيادة باسم طالب بإحدى الجامعات- ومقيم بمحافظة الغربية).

وعلى الفور أخطر المجند بعثوره على الحقيبة وبإجراء التحريات اللازمة للاستدلال على مالكها وبمراجعة كاميرات المحطة تمكنت من التوصل إلى مالك الحقيبة والتواصل معه حال نزوله من القطار بمحطة العتبة لمترو الأنفاق، وقرر أنه فقد الحقيبة أثناء تواجده على رصيف المحطة، وأدلى بأوصافها وسلمت له بكامل محتوياتها.

وأبدى المواطن إمتنانه ووجه الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة به.