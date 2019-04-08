فيديو.. تقرير عن نجاح مبادرة "صبايا" لعلاج 100 طفل مصرى مصاب بمرض القلب

كتب محسن البديوى

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، ببرنامجها "صبايا" المذاع على شاشة "الحياة"، تقريرًا عن نجاح مبادرتها لعلاج 100 طفل مصرى مصاب بمرض القلب، بتضمن وصول وفد الاطباء الألمانى لإجراء جراحات دقيقة فى القلب لأطفال "صبايا".

كما عرضت ريهام سعيد، عدد من رسائل أمهات وأهالى الأطفال المصابين، والذين أعربوا عن سعادتهم بالدور الكبير الذى يقوم به برنامج "صبايا"، بالإضافة للتجهيزات داخل المستشفيات.

وأشارت الإعلامية ريهام سعيد، إلى أنه تم إجراء 15 عملية ضمن مباردتها لعلاج 100 طفل مصرى مصاب بمرض القلب، بالإضافة لعمليات أخرى فى العيون والعظام وغيرهم.

واستعادة لدور الإعلام الوطنى المؤثر والإنسانى لإنقاذ أبناء الشعب المصرى من مرضى القلب، أطلقت الإعلامية ريهام سعيد، مبادرتها لعلاج 100 طفل مصرى مصاب بمرض القلب، عبر برنامجها "صبايا" على فضائية "الحياة".