غرفة الطباعة: افتتاح مصنع فى مالى باستثمار مصرى 16 مليون يورو الشهر المقبل

كتبت- منى ضياء

قال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف وعضو لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات، إن الفترة المقبلة ستشهد توجها نحو غرب أفريقيا فى زيارات أعضاء اللجنة لاكتشاف أسواق القارة ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية، بعد أن كان التركيز منصبا على رقم أفريقيا خل الفترة الماضية.

وأضاف جابر فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن أحد أكبر الشركات المصرية العاملة بمجلس الطابعة والتغليف ستفتتح مصنعا جديدا للطباعة والتغليف فى دولة مالى بغرب أفريقيا الشهر المقبل باستثمارات قدرها 16 مليون يورو.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد توجه أمس فى زيارة إلى دول غينيا وموت ديفوار والسنغال، وهو ما يراه جابر شديد الأهمية فى دعم العلاقات المصرية مع أشقائها فى غرب أفريقيا.

وأشار جابر إلى أنه من المقرر إيفاد 4 بعثات تجارية للجنة التعاون الأفريقى خلال العام الحالى 2019 لبحث أوجه التعاون الاقتصادى والاستثمارى وفتح أسواق للصادرات المصرية، تشمل نحو 8 دول، وقد سافرت أول بعثة الشهر الماضى إلى دولتى جنوب أفريقيا وزامبيا، وهناك رغبة فى أن تشمل باقى البعثات دول من غرب أفريقيا لكن لم يتم الاستقرار عليها بعد.