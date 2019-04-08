عزل هيئة محلفين بلندن بقضية بنك باركليز وقطر.. وقيود النشر تمنع توضيح السبب

لندن(رويترز)

عزل قاض فى لندن بهيئة محلفين فى محاكمة احتيال شهيرة لأربعة من المسئولين التنفيذيين السابقين فى بنك باركليز متهمين بدفع مبالغ غير معلنة لقطر للمساعدة فى إنقاذ البنك خلال أوج أزمة الائتمان فى 2008.

وقال القاضى روبرت جاى لأعضاء هيئة المحلفين فى محكمة ساوثوارك كراون اليوم الاثنين، إنه مطالب بعزلهم. ولم يتسن نشر مزيد من التفاصيل نظرا لاستمرار قيود النشر.

وينكر جون فارلى وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث التواطؤ لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل المضلل عندما جمع باركيلز أكثر من 11 مليار جنيه استرلينى (14 مليار دولار) من مستثمرين فى 2008 مما سمح للبنك البريطانى بتفادى إنقاذ حكومى.

وقال ممثلو الإدعاء، إن المصرفيين حجبوا من الوثائق المعلنة وأخفوا عن المستثمرين حوالى 322 مليون إسترلينى رسوما دُفعت إلى مستثمرين قطريين عبر ما سميت باتفاقيتى خدمات استشارية.

ولفت المتهمون، إلى إنهم عولوا على مشورة قانونية خلال جمع التمويل الطارئ الذى جرى على مرحلتين فى يونيو وأكتوبر 2008.