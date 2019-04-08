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طرح 15ألف طن دقيق ومكرونة بتخفيضات تصل 40% بمعارض أهلا رمضان

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:53 ص
طرح 15ألف طن دقيق ومكرونة بتخفيضات تصل 40% بمعارض أهلا رمضان ارز ومكرونة - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
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اتفقت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير 10 آلاف طن مكرونة من أجود الأنواع المطروحة فى الأسواق، وكذلك توفير 5 آلاف طن دقيق فاخر استخراج 72% وطرحها فى معارض " أهلا رمضان " بأسعار مخفضة 40%، حسب بيان صادر عن الغرفة اليوم الاثنين.

 

وقال طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن الغرفة تشارك فى معارض "أهلا رمضان"، التى ستنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح سلع المكرونة والدقيق الفاخر استخراج 72% ضمن السلع فى المعارض بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق، وذلك فى إطار حرص الغرفة على الوقوف بجانب الحكومة للعمل على تخفيف العبء على المواطنين بتوفير السلع فى مختلف المناطق.

 

من جانبه، أكد وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب ورئيس شعبة المكرونة، أنه سيتم طرح كيلو المكرونة من أجود أنواع المنتجات بسعر 7 جنيهات للكيلو فى معارض "أهلا رمضان"، فى حين يباع نفس المنتج فى الأسواق الأخرى بأسعار تتراوح من 10 إلى 11 جنيها للكيلو، كما سيتم طرح كيلو الدقيق الفاخر المعبأ استخراج 72% بسعر 6 جنيهات لمعارض "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية.

وجدى المشد
وجدى المشد

 

وأضاف المشد، أنه بالتوازى مع مشاركة الغرفة فى معارض "أهلا رمضان" تقوم أيضا  الغرفة بتوريد المكرونة لوزارة التموين والتجارة الداخلية للشهر الرابع على التوالى لطرحها للمواطنين على البطاقات، ضمن المقررات التموينية وبأسعار مخفضة  مقارنة  بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق، حيث سيتم توريد كميات من المكرونة  تقرب من 30 ألف طن خلال شهر أبريل  الجارى من خلال 27 شركة منها 22 شركة قطاع خاص من كبرى الشركات المتميزة وذات  أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق، و5 شركات قطاع أعمال عام، لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين، كما أن الغرفة لديها الاستعداد لتوفير أى كميات تحتاجها الوزارة، حيث إن توفير المكرونة  كسلعة موازية للأرز أدى إلى تقليل معدلات الضغط على الأرز خلال الأشهر الماضية.


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